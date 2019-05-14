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Eşdeğerciler hukuk yoluna başvuracak

Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği üyelerinin Ramazan Bayramı’ndan sonra eşdeğer haklarıyla ilgili hukuk yoluna başvuracağı açıklandı. 

14 Mayıs 2019 Salı 13:20
Eşdeğerciler hukuk yoluna başvuracak
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Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği üyelerinin Ramazan Bayramı’ndan sonra eşdeğer haklarıyla ilgili hukuk yoluna başvuracağı açıklandı. 
Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği bugün saat 11.00’de Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde eşdeğercilerin katılımıyla bir toplantı düzenledi.
Dernek Başkanı Taner Derviş, tazmin edilmemiş 5 bin, kısmen tazmin edilmiş 3 bin dosya sahibi olduğu belirterek, yaklaşık 60 bin eşdeğercinin mülkiyet hakkının devlet eliyle gasp edildiğini savundu.
Derviş, “Eşdeğer hakkımız Anayasal bir haktır, hiçbir hükümet kararı bu hakkımızı elimizden alamaz. Bu ülkede hukukun ve Anayasanın üstünlüğü varsa, ki biz ‘vardır’ diyoruz, bu mücadeleyi yapacağız. Eşdeğer mal hakkımızı da alacağız” dedi.

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4’lü koalisyondan Anayasada öngörüldüğü şekilde eşdeğer hakkının verilmesini talep ettiklerini belirten Derviş, hükümetten yanıt da randevu da alamadıklarını söyledi.
Bu hükümet döneminde usulsüz kiralama ve tahsis uygulamaları olduğunu öne süren Derviş, “Bu uygulamaların iptal edilmesi ve yeni kanun dışı uygulamaların durdurulmasını talep ettik. Uyarılarımız  dikkate alınmadı, Anayasa çiğnendi. Eşdeğer hakkının verilmesini sağlayamayan ancak usulsüz uygulamaları devam ettiren Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İskan Komitesi Başkanlığı ve İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü Anayasal suç işledi” iddiasında bulundu.
Eşdeğer mal hakkının KKTC’nin mülkiyet temelini de oluşturduğunu kaydeden Derviş, “Bu kişisel bir hak olmanın ötesindedir. Kıbrıs konusunda görüşmeler, neyin üzerinden yapılıyor? Bizim mal varlığımız üzerinden…Bizim mal varlığımızın ötesinde hukuki bir zemin yoktur ” şeklinde konuştu.
Derviş, bugünkü toplantıda üyeleri Yönetim Kurulu’nun bu konuda yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgilendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberHakMalEşdeğer
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