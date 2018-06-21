"Eşel mobile ayar"

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Havadis TV’de Mehmet Moreket’in konuğu olan DP Genel Başkanı, Maliye Bakanı Denktaş, CAS, vatandaşlık, dokunulmazlık, mali durum ve alınan tedbirlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

21 Haziran 2018 Perşembe 09:35
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Havadis'te yer alan habere göre, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CAS’ın içinde bulunduğu duruma dikkati çekerek, şirketin ayakta durabilmesi içi bir formül bulacaklarını ifade etti.

Dokunulmazlıkların kaldırılması konusuna da değinen Denktaş, Demokrat Parti’den kimin dokunulmazlığı kaldırılmak isteniyorsa, buna kendisi de dahil olumlu oy vereceklerini vurguladı.

Tipik UBP uygulaması”

CAS’ta yaşanan sorunların tarihçesini anlatan Denktaş, CTP-DP hükümeti zamanında çözüm buldukları CAS’ın, UBP döneminde personel sayısının artmaya başladığın söyledi. Denktaş, personel sayısını artıranın CAS yönetiminin Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’ndan izin almadan istihdam yaptıklarını ve bunun yasak olduğundan dolayı daha sonra Savcılıktan CAS’ın özel bir şirket olduğuna dair görüş aldıklarını belitti. Seçim zamanında yaşanan maddi zorluklara rağmen istihdamların devam ettiğini vurgulayan Denktaş, bu davranışın tipik bir UBP uygulaması olduğuna dikkat çekti.

“CAS için formül bulacağız”

CAS için çözüm arayışında olduklarını, Haziran ayı sonunda herkesin maaşını ödeyebilmek adına çalıştıklarının altını çizen Denktaş, Turizm ve Ulaştırma Bakanının CAS için müşteri bulabilmek adına bütün şirketlerle görüşme halinde olduklarını, bununda bir günde olamayacağı için Temmuz başı işten durdurmaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Müşteri bulunduğu ve personel ihtiyacı olduğu takdirde de işten durdurulanlar içerisinden ihtiyaç kadarının geri çağrılacağını vurgulayan Denktaş, bu şirketin ayakta durabilmesi içi bir formül bulacaklarını ifade etti.

“Dokunulmazlıkların kaldırılması için olumlu oy vereceğiz”

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Dokunulmazlıkların kaldırılması konusuna da değinen Denktaş, Mal Beyanları’nın tüm partilerin temsilcilerinin olduğu bir ortamda açıldığını, mal beyanlarında açıklanamayacak bir artış görüldüğünde Savcılığa iletilerek, soruşturulduğunu, savcılık suç teşkile eden bir durum görürse o zaman da dokunulmazlığın kaldırılmasını talep edildiğini söyledi. Demokrat Parti dokunulmazlık konusundaki görüşlerinin kimin dokunulmazlığı kaldırılmak isteniyorsa, buna kendisi de dahil olumlu oy vereceklerini vurgulayan Denktaş, Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığını kaldırılması konusunda ise zimmetine para geçirme şeklinde bir suçlamanın yer almadığını belirtti.

Ocak’ta hükümete gelmeden önce Hüseyin Özgürgün’le ilgili meselenin incelenmesi konusunda Savcılığa talep olduğunu aktaran Denktaş, Savcılığın soruşturmayı yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

“Dosyaların birçoğu eksikti”

Vatandaşlık konusunda geçmiş hükümet döneminde vatandaş olarak önlerine gelen isimleri Bakanlar Kurulunda imzalayanlarda birisi olduğunu aktaran Denktaş, “Bazı konularda Başbakana ve isimleri önünüze getiren bakanlara güvenmek zorundasınız. Bu nedenle olayın köküne kadar darı ekmezsiniz. Ama sonradan inceleme yapılınca birçok dosyada gerekli bilgi olmadığı ortaya çıktı ve bu tür dosyalar iptal noktasına geldi. İptali söz konusu olan dosyaların bazılarının içerisinde isim harici bilgi olmazken, bazı dosyalarda vatandaş yapılanların burada olmayan kişiler olduğu ortaya çıktı. Öte yandan vatandaşlığını almış bir sürü insan ve kararı çıkmış birçok kişi bilgisayara işlenmemiş değildi. İçişleri Bakanlığı da üzerine düşen görevi yaparak bu kişileri tespit etti, bazen de bu kişiler arasında dosyada bir şey olmadığı için hatalar da yaşandı” şeklinde konuştu.

“Bu yıl zor bir yıl olacak”

Devletin Mayıs sonuna kadar tamamen kendi gelirleri ile (savunma bütçesi dahil) bütün giderlerini karşıladıklarını söyleyen Denktaş, “Geçen hafta itibari ile protokol de imzalandı, dolayısıyla Türkiye’den kaynak akışı da başladı” dedi.
Öngörülemeyen giderlere de dikkati çeken Denktaş, “5,1 olarak öngördüğümüz Hayat Pahalılığı 11’e yakın çıkacak gibi görünüyor. Bu da öngördüğümüz rakamın 2 misli bir yük anlamına gelmektedir. Diğer taraftan mazot fiyatlarının artmaması için Fiyat İstikrar Fonunu kullandık. Dolayısıyla bir takım sıkıntılarla karşılaşacağız. Bütçeyi geç geçirmekten kaynaklı bu yılın zor bir yıl olacağını zaten geçen yıldan beri dile getirmek ve öngörmekteydim” diye konuştu.

“Her iki ayda bir HP maaşlara yansıyacak”

Göç Yasası ile ilgili Temmuz maaşlarına yönelik 2011 sonrası kamuya girenlere ek bir artış vererek açılan arayı kapamayı hedeflediklerini belirten Denktaş, bu yasa geçeceği dönem meydanlarda olan partilerden biri olduklarını ve bu yasanın hiçbir şekilde devlete yönelişi durdurmayacağını ve siyasettin başına sorun olarak döneceğini söylediklerini hatırlattı. Denktaş, Eşitsizlikleri düzeltmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Yılın ikinci yarısında Hayat Pahalılığının iki ayda bir ödenmesinin de gündemlerinde olduğunu vurgulayan Denktaş, bu doğrultuda çalışmalarını yürüttüklerini, Temmuz sonu maaşları ile ilk 6 aylığı ödeyeceklerini ve bundan sonraki aylarda her iki ayda bir HP ödeyeceklerine dikkat çekti.

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Eben 2018-06-21 11:06:32

CAS ı sat indiragandi yap, öbür taraftan da golifa gibi dağıt.

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