Esendağlı: KKTC devleti liyakat ilkesini unuttu

Yeni adli yıl açıldı. Açılışta konuşan Baralor Birliği Başkanı Hasan Esendağlı "KKTC devleti uzun bir zamandır liyakat ilkesini unutmuş durumdadır, liyakat devletin dirilmesini sağlayacak en önemli unsurdur" dedi.

Esendağlı "Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulamaması nedeniyle yaşanan sorunlar sürüyor. Kıbrıs’ta belirsizlik, ekonomik kriz Kıbrıs Türk toplumunun bir an önce uluslararası yapıya dahil edilmesini zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı

ŞEFİK: CEZA DAVALARIDNA YÜZDE 51.26 ARTIŞ OLDU

Adli yılın açılışında konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik “2017’de ceza davalarında yüzde 51.26’yla rekor düzeyde artış oldu. En çok artış uyuşturucu suçlarında. Hukuk davalarında düşüş oldu ancak bu yıl yaşanan ekonomik kriz, bunun tersine döneceğini düşündürüyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: HUKUKÜN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Akıncı ise adli yılın açılışında yaptığı konuşmada konuştu: "Hukukun üstünlüğü üstüne titremekle yükümlü olduğumuz taviz veremeyeceğimiz bir ilke ve toplumsal gücümüzün kaynağı olmalı" dedi

Akıncı: "50 yılını dolduran müzakere sürecinden çıkarılan dersler var. 29 Eylülde Guterres’le görüşeceğim. Barış ve istikrar için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı