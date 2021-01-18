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ESENDAĞLI: “SÜRECİ YİNE BU İSİMLERLE YÜRÜTECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

18 Ocak 2021 Pazartesi 10:23
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ESENDAĞLI: “SÜRECİ YİNE BU İSİMLERLE YÜRÜTECEĞİZ”

ÖZEL HABER

Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun farklı kararları sonrasında yaşanan süreci değerlendiren Esendağlı, “Bir güven erozyonu oldu ama yapacak bir şey yok. İçinden geçmekte olduğumuz bu pandemi döneminde, yeni kararlar alınması gerekiyor. Bu yetkililer açısından da, toplum açısından da küsmek olmaz. Süreci yine bu isimlerle götüreceğiz. Üst Kurul ve Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı kararlar arasında çok ciddi de farklılıklar yoktu. Sadece sokağa çıkma yasağındaydı, farklılık. Doğrusu Üst Kurul kararlarını açıklasın, Bakanlar Kurulu da üst politika belirlesin ve bu uygulansın” dedi.

Denetimlerin yetersiz kaldığını da belirten Esendağlı, “Çok olağanüstü bir durum, denetimler tam anlamıyla da yapılamıyor. Ama yeterli değil. Bir yanda ‘kapanmalıyız, yerel bulaş çok fazla var’ diyen, diğer yanda ‘bu akşam yasak yok, sabaha kadar eğlenelim’ diyen bir kesim var. Böyle iki kesim arasında da denetim yapmaya ve düzen kurmaya çalışıyoruz. Bu denetim mekanizmasında çalışan insanların işini çok da zorlaştırıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Esendağlı
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