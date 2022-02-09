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Esendağlı: "Ülkede can güvenliğimiz kalmadı"

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yardımsever iş insanı Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın pusu kurularak sokak ortasında hayattan koparılmalarının ardından sosyal medyadan çağrı yaptı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 11:56
287 Okunma
Esendağlı: "Ülkede can güvenliğimiz kalmadı"
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Esendağlı ülkede can güvenliğinin kalmadığına dikkat çekti.

Esendağlı’nın paylaşımı şöyle; 
Devlet, güvenliğimizi sağlayamıyor. İnsanlar sokak ortasında ailelerinin gözü önünde vuruluyor, öldürülüyor. Üzerimizde bir devlet çatısının varlığını, güvencesini hissedemiyor, yalnızlaşıyoruz. Uzun zamandır temel kamu hizmetlerini dahi sağlamakta acze düşen KKTC'nin geldiği son nokta bu. 
Ülkeyi yönetme iddiası ile seçime giren siyasi partiler, şu sıralar koalisyon görüşmeleri yapmakta. Hiç uzatmayalım. Kurulacak olan hükümetin programında can ve mal güvenliğinin sağlanması; muhaceret,  göç ve vatandaşlık politikalarının belirlenmesi; polisin KKTC Devleti'ne bağlanması ve kolluk hizmetlerinin tamamen baştan yapılandırılması; ülkeyi mafyatik unsurların oyun alanına çeviren sözde yatırım ve/veya gelirlerden arındırılması gibi hususlar olmayacaksa, hükümetin kurulmasına hiç gerek yok. Biz kendi başımıza da idare ederiz. Bir süredir öyle zaten.

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