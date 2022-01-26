Künye
Kıbrıs 10
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

Esentepe'de olaylı gece!

Esentepe'de yaşanan olayda bir kişinin evine giren şahıslar, iki kişiyi darp etti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:55
2353 Okunma
Esentepe'de olaylı gece!
banner108

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

24.01.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Esentepe’de, Ikechukwu Chukwuebuka JERRYDIM’ın kalmakta olduğu ikametgahın açık penceresinden içeriye giren M.T.(E-33), H.S.(E-24) ve B.C.Ş.(E-24), ikametgah içerisinde kapalı ve kilitli bulunan üç odanın kapısına tekme vurup kırmak sureti ile kasti hasara uğrattıktan sonra, ikametgahta bulunan Eunıce NYAMANDI’nın elinde tutmakta olduğu cep telefonunu tehdit ve zorla alıp, kendilerine olan borcunu ödemesi ve konunun polise yansımaması konusunda adı edilenlere şiddet tehdidinde bulunduktan sonra ikametgahtan ayrılmışlardır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma kapsamında meselede zanlı M.T. (E-33), H.S. (E-24) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.F.(K-28) tutuklanmıştır. B.C.Ş. ise aranmaktadır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı M.T.(E-25’nin Bostancı’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 14 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.01.2022 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KGS - 1 Cumartesi günü gerçekleştirilecek
KGS - 1 Cumartesi günü gerçekleştirilecek
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
“Cumartesi bu sorun ortadan kalkacak”
“Cumartesi bu sorun ortadan kalkacak”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim