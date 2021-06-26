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Esentepe'de tekne kayaya oturdu

Esentepe bölgesinde bugün bir tekne kayalıklara oturdu.

26 Haziran 2021 Cumartesi 17:25
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Esentepe'de tekne kayaya oturdu

Sahil Güvenlik ekipleri kayaya oturan tekneye müdahale etti. Tekne sahipleri Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.  

Polisten alınan bilgiye göre, herhangi bir kişiye zarar gelmediği belirtildi.

Kaynak: Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
EsentepTekne Kayaya Oturdu
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