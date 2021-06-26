Esentepe'de tekne kayaya oturdu

Sahil Güvenlik ekipleri kayaya oturan tekneye müdahale etti. Tekne sahipleri Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polisten alınan bilgiye göre, herhangi bir kişiye zarar gelmediği belirtildi.
Kaynak: Haber Kıbrıs
Esentepe bölgesinde bugün bir tekne kayalıklara oturdu.
Sahil Güvenlik ekipleri kayaya oturan tekneye müdahale etti. Tekne sahipleri Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polisten alınan bilgiye göre, herhangi bir kişiye zarar gelmediği belirtildi.
Kaynak: Haber Kıbrıs