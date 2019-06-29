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Esentepe yolunda feci kaza!

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:24
Esentepe yolunda feci kaza!

Bugün saat 10:40 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolunun 1- 2 km'leri arasında, Duran İnce (E-57), yönetimindeki TLR 463 plakalı minibüs ile Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada,sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Uzun (E-35) yönetimindeki PH 352 plakalı kamyon ile çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden minibüs araç yolun sağından çıkarak bariyerlere çarparak durmuştur.

Kaza sonucu minibüste sıkışan sürücü ve bazı yolcular olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildiler.

Kaza sonucu minibüste yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yıldırım (E-30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan minibüs şoförü Duran İnce Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde, yine minibüste yolcu olarak bulunan Furkan Ganar (E-19), Şaban Kılıç (E-26), Sarah Jane Morris (K-42) ve Graham David Cox (E-34) ise kaldırdıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 29.06.2019 12:48
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberKazaEsentepe yolu
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