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Esentepe’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

23 Kasım 2019 Cumartesi 13:49
Esentepe’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Esentepe’de S.K’nin (E-30) aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 

S.K tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

AMBAR AÇMA VE HIRSIZLIK…
Pile’de kasım ayı içinde Serkan Paşa’ya ait evin yanında bulunan ambar içerisinden ot kesme makinesi ve aparatları ile 2 plastik bidon çalındı. 
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen H.B (E-49) tutuklandı. Soruşturma sürüyor. 

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EsentepeUyuşturucuTutuklamaPolisHaberGündemKıbrıs
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