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ESENYEL: “TURİZM STRATEJİ PLANI KAMUOYUNA PAYLAŞILMALI”

Turizm Bakanlığı Eski Müsteşarı İsmet Esenyel, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

22 Aralık 2020 Salı 11:47
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ESENYEL: “TURİZM STRATEJİ PLANI KAMUOYUNA PAYLAŞILMALI”

ÖZEL HABER

Turizm Bakanlığı Eski Müsteşarı İsmet Esenyel, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Operatörlerin Kuzey Kıbrıs’a karşı güvenlerini kaybettiğini söyleyen Esenyel, “Biz bu insanları batırma noktasına getirdik ve bunun acılarını yaşıyoruz. Turizm Strateji Planı’nın kamuoyuna paylaşılması gerekiyor. Bu turizm için yol haritasıdır” dedi.

Daha önce Turizm Bakanlığı yapmış olan Fikri Ataoğlu’nun yeniden bakanlığa getirilmesinin bu ülke için bir şans olduğunu söylerken, “Turizmin ayağa kalkması için, çok ciddi çalışma yapılması ve bunun bir devlet politikası olması gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İsmet Esenyel
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