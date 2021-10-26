Alsancak bölgesinde ikamet eden ve ülkemizin sevilen isimlerinden biri olan Eser Birtan hayatını kaybetti.

Birtan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Birtan'ın vefatıyla ilgili Alsancak Belediyesi'nden açıklama yapıldı:

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve Alsancak'ta ikamet eden Eser Birtan hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi yarın(27.10.21) öğle namazından sonra Alsancak kabristanlığına defnedilecektir.Merhume'ye Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.Mekanı cennet olsun.