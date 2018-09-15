'Eşime iftira attılar'

Yeniboğaziçi’nde öz kızına ve kızının arkadaşına cinsel içerikli video izleterek taciz ettiği öne sürülen H.D’nin eşi “eşime iftira atıldı” dedi.

Haber Kıbrıs’a konuşan H.D.’nin eşi komşusunun kızını suçladı. Komşusunun kızının sürekli insanların evine girip huzursuzluk çıkardığını iddia eden kadın, söz konusu kız çocuğunun kendi evlerine geldiğini ve gürültü çıkardığı için eşi tarafından evden kovulduğunu anlattı.

Evden kovulan kızın iki gün sonra böyle bir iftirada bulunduğunu söyleyen H.D’nin eşi, “benim kocam çok iyi bir babadır, eski eşimden olan kızımı bile büyüttü, 5 tane çocuğu var, iftira attılar, perişan olduk” dedi.

Kızının polise ifade verdiğini söyleyen kadın böyle bir olay yaşanmadı, eşim onu evden kovduğu için iftira attı dedi.

HABER KIBRIS