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Eşine yumruk attı!

Evden gitmesine izin vermediği eşine bir de yumruk atan zanlı tutuksuz yargılanacak ...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:24
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Eşine yumruk attı!

Değirmenlikte meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ü.O teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı.Polis, huzurda bulunan zanlı Ü.O’nun 15.05.2021 tarihinde Değirmenlik'de meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi ve Ciddi Darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  15.05.2021 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Ü. O’nun Değirmenlikte ikametgahlarının salon kısmı içerisinde evden gitmesine izin vermediği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmaya müteakip ayni yerde sakin eşi F. O.'na hitaben “seni öldürürüm sen bana karışamazsın” diyerek şiddet kullanma tehditinde bulunduktan sonra adı edilenin sol elmacık kemiğine ve dudağına yumruk atmak  sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlının ayni gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin ayni gün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Serviste kontrolden geçtiğini ve darp raporu temin edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamandığını söyleyerek, bu safhada mesele ile ilgili olarak zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis-e ispatı vücut

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4 haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmamak şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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