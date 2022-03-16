Eşini balkondan attı

(Kamalı Haber)
Tartıştığı eşi Akile Nacisoy’u, ikinci kattaki evlerinin balkonundan atarak öldürüp 30 yıl hapis cezası alan Yaşar Akdoğan’ın mahkûmiyet ve ceza kararının hatalı olduğuna dair başvur vurmuş olduğu istinaf mahkemesi talebi reddetti.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 2016 yılının Aralık ayında, yaşadığı apartmanın balkonundan düşerek ölen Akile Nacisoy Akdoğan’ın cinayete kurban gittiğine karar verip 30 yıl hapse mahkûm ettiği Yaşar Akdoğan’ın İstinaf başvuru yüksek mahkeme heyeti tarafında reddedildi.
Son Güncelleme: 16.03.2022 15:29