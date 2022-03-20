Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı

Zanlı bugün 20.03.22 tarihinde “yaralama” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak suretiyle polis memuru Mehmet Keleş’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 16.03.22 tarihinde saat 16.30 raddelerinde, Gazimağusa’ kalmakta oldukları apartman dairesi içerisinde, aralarında çıkan tartışma esnasında, mutfak tezgâhı üzerinden aldığı ağız uzunluğu 11 cm, toplam uzunluğu 21 cm olan meyve bıçağı ile ayrılma aşamasında olduğu eşi H.T’ in sol göğüs altı karın boşluğuna hafif surette sokmak suretiyle yaralayan zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada olayda kullanılan bıçağın bulunarak emare alındığına değinen tanık polis, tahkikatın tamamlandığını belirttikten sonra 3 çocuk annesi olan ve eşinden dolayı ikamet izni bulunan zanlının ileride yargılanmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Gülay Uğur, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 100 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)