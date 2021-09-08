Eşini bıçakla yaralayıp kendine zarar vermek istedi

Topçuköy’de boşanma aşamasındaki eşinin dudağını bıçakla yaraladıktan sonra, ciddi şekilde darp eden ve akabinde intihara teşebbüs eden K.S., tedavi sürecinin tamamlanıp hastaneden taburcu olmasının ardından İskele Kaza Mahkemesi’nde çıkarıldı.

“Yaralama” ve “Ciddi darp” suçlamaları ile tutuklanan zanlı S. tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

KISKANÇLIK BAHANESİ OLDU

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ercan Kunduracı mahkemede verdiği şahadetinde, zanlı Koran Soğancı’nın 5 Eylül 2021 tarihinde Topçuköy’de, evinin yatak odası içerisinde, ayrılma aşamasında olduğu eşi ile başka bir erkekle görüştüğü gerekçesiyle sözlü tartışmaya girdiğini açıkladı.

Zanlının, sözlü tartışma esnasında elinde tuttuğu bıçakla eşinin alt dudağını ciddi şekilde keserek yaraladığını belirten Kunduracı, zanlının daha sonra ayrılma aşamasındaki eşinin boğazını elleri ile sıkarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Kunduracı, zanlının ayni gün ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

Zanlının 3 gün Mağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutulduğunu kaydeden Kunduracı, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

YARGILANMAYI TUTUKSUZ BEKLEYECEK

Mahkeme, zanlı K.S.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 7 bin TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı 2 kefilin 75’er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n391937-esini-bicakla-yaralayip-kendine-zarar-vermek-istedi