Künye
Kıbrıs 33
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...

Eşini bıçakla yaralayıp kendine zarar vermek istedi

Topçuköy’de boşanma aşamasındaki eşini ciddi şekilde darp ederek bıçakla yaralayan ve ardından kendisine zarar vermek isteyen K.S. tedavi süresinin tamamlanmasının ardından İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 17:02
0 Okunma
Eşini bıçakla yaralayıp kendine zarar vermek istedi

Topçuköy’de boşanma aşamasındaki eşinin dudağını bıçakla yaraladıktan sonra, ciddi şekilde darp eden ve akabinde intihara teşebbüs eden K.S., tedavi sürecinin tamamlanıp hastaneden taburcu olmasının ardından İskele Kaza Mahkemesi’nde çıkarıldı.

“Yaralama” ve “Ciddi darp” suçlamaları ile tutuklanan zanlı S. tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

KISKANÇLIK BAHANESİ OLDU

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ercan Kunduracı mahkemede verdiği şahadetinde, zanlı Koran Soğancı’nın 5 Eylül 2021 tarihinde Topçuköy’de, evinin yatak odası içerisinde, ayrılma aşamasında olduğu eşi ile başka bir erkekle görüştüğü gerekçesiyle sözlü tartışmaya girdiğini açıkladı.

Zanlının, sözlü tartışma esnasında elinde tuttuğu bıçakla eşinin alt dudağını ciddi şekilde keserek yaraladığını belirten Kunduracı, zanlının daha sonra ayrılma aşamasındaki eşinin boğazını elleri ile sıkarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Kunduracı, zanlının ayni gün ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

Zanlının 3 gün Mağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutulduğunu kaydeden Kunduracı, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

YARGILANMAYI TUTUKSUZ BEKLEYECEK

Mahkeme, zanlı K.S.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 7 bin TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı 2 kefilin 75’er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n391937-esini-bicakla-yaralayip-kendine-zarar-vermek-istedi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek
Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek
Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı İnisiyatifi 5 büyük şehirde eylem başlatıyor!
Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı İnisiyatifi 5 büyük şehirde eylem başlatıyor!
Hükümet taşımacılara yüzde 45 net artış önerdi
Hükümet taşımacılara yüzde 45 net artış önerdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim