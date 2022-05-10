Eşini ciddi şekilde darp etti!

Zanlı bugün 10.05.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “ciddi darp” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere bayan polis memuru Pembe Kavaz’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 09.05.22 tarihinde saat 12.00 raddelerinde, Gazimağusa’ da terminal bölgesinde kullanımındaki araç içerisinde ev konusunda aralarında çıkan tartışma sonucunda zanlının eli ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle eşi M.Z’yi ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Zanlının ayni gün şikâyet üzerine tutuklandığını ve suçunu kabul ettiğini belirten tanık, İran vatandaşı olup taşınmaz mal alımı nedeniyle zanlının KKTC’ de ikamet etmekte olduğuna değindikten sonra tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmaması nedeniyle yargılanıncaya değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 T.L nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)