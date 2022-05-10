Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

Eşini ciddi şekilde darp etti!

Son günlerde hayli artış gösteren kadına şiddet ve darp olaylarına dün bir yenisi daha eklendi. Kullanımlarındaki araç içerisinde aralarında ev konusunda çıkan tartışmada eşi M.Z’yi elleriyle vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp eden İran uyruklu H.M.Z şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

10 Mayıs 2022 Salı 16:20
173 Okunma
Eşini ciddi şekilde darp etti!

Zanlı bugün 10.05.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “ciddi darp” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere bayan polis memuru Pembe Kavaz’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 09.05.22 tarihinde saat 12.00 raddelerinde, Gazimağusa’ da terminal bölgesinde kullanımındaki araç içerisinde ev konusunda aralarında çıkan tartışma sonucunda zanlının eli ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle eşi M.Z’yi ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Zanlının ayni gün şikâyet üzerine tutuklandığını ve suçunu kabul ettiğini belirten tanık, İran vatandaşı olup taşınmaz mal alımı nedeniyle zanlının KKTC’ de ikamet etmekte olduğuna değindikten sonra tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmaması nedeniyle yargılanıncaya değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 T.L nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan AB'ye çağrı!
Tatar'dan AB'ye çağrı!
Erhürman: “Bu işi halkın iradesi paklar”
Erhürman: “Bu işi halkın iradesi paklar”
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim