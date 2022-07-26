Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!

Eşini darp eden zanlı, teminatla serbest!

Lefkoşa'da meydana gelen kadına karşı şiddet meselesi işe ilgili olarak tutuklanan zanlı J.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Temmuz 2022 Salı 15:15
730 Okunma
Eşini darp eden zanlı, teminatla serbest!
banner48

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis huzurda bulunan zanlının 23 Temmuz 2022 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da alkollü içki tesiri altında Hamitköy adresindeki ikametgahın kiler kısmında makul mazareti olmaksızın "Sen trafikte benim ehliyetimi aldın." deyip sağ eliyle aynı yerde sakin eşi G.N'nin saçını tutup sağ ayağı ile göğsüne tekme atıp yere düşürdükten sonra kiler odasında bulunan Remixon marka olta ile sırtına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mark Buddle'ın ülkesine iadesi kesinleşti
Mark Buddle'ın ülkesine iadesi kesinleşti
Alişan Şan ve Robin Hood zihniyeti
Alişan Şan ve Robin Hood zihniyeti
Alişan Şan görevi Atun’dan devraldı
Alişan Şan görevi Atun’dan devraldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim