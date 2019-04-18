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Eşini dövdü teminatla serbest bırakıldı

18 Nisan 2019 Perşembe 19:11
Eşini dövdü teminatla serbest bırakıldı
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Kamalı Haber

Alsancak’ta tartıştığı eşini darp ettiği gerekçesi ile “Ciddi darp” suçlaması ile tutuklanan Selçuk Bakşi dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, 13 Nisan 2019 tarihinde 15.00 sıralarında Alsancak’ta zanlının para konusu yüzünden tartıştığı eşi Z.Ö.’yü boğazını sıkmak, vücudunun çeşitli yerlerine vurmak sureti ile darp ettiğini söyledi.  Polis, 17 Nisan tarihinde alınan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, oturma izni ile ülkede bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Gibri 2019-04-18 20:48:56

Garasakalia .arabesk el mundos deport .

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