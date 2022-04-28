Eşini hastanelik etti

Zanlı bugün 28.04.22 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere Gazimağusa polis müdürlüğü adli şubede görev ifa eden bayan polis memuru Pembe Kavaz’ ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 27.04.22 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, Gazimağusa'da kalmakta oldukları ikametgahta, kendisini başkalarıyla aldattığı gerekçesiyle tartıştığı eşinin vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Müştekinin ayni akşam acil serviste müşahede altına alındığını belirten tanık, şikâyet üzerine zanlının ayni akşam derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

İşlemiş olduğu suçtan dolayı zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık kabul yönünde cevap verdiğini belirten tanık, KKTC vatandaşı olan zanlının benzeri sabıkası bulunmadığına değindikten sonra yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesinin polise teslimi, 3000 T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin T.L değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)