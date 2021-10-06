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Eşinin başına kürekle vurdu

410 promil alkollü koca facebooku bahane etti, eşinin başına kürekle vurdu...

06 Ekim 2021 Çarşamba 09:09
2071 Okunma
Eşinin başına kürekle vurdu
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Gazimağusa’da Facebook isimli sosyal medya hesabını bahane göstererek eşiyle tartışan M.A.Y. eşinin başına kürekle vurarak kadını yaraladı.

Şikayet üzerine tutuklanan 410 promil alkollü ve saldırgan koca tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlı hakkında yürütülen “Yaralama” ve “Tecavüzkar alet taşıma” suçlamaları ile ilgili soruşturmanın tamamlanması üzerine teminata bağlanan zanlı , yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.

Haberin tamamı:

https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n395350-esini-kurekle-yaraladi

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