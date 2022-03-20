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Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!

20 Mart 2022 Pazar 19:43
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Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
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19.03.22 tarihinde Gazimağusa’ da kalmakta oldukları ikametgâh içerisinde, geçmişte kendisini aldattığı ve kendisini bıçakla hafif surette yaraladığı gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışmada, boşanma aşamasında olduğu eşi M.T’ın boğazını iki eliyle sıkıp darp ettikten sonra eşine hitaben “benden ayrılırsan, beni polise şikâyet edersen seni öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunan H.T ayni gün derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 20.03.22 tarihinde “şiddet tehdidi ve darp” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak davası görüşülünceye değin teminata bağlandı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Mehmet Keleş’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 19.03.22 tarihinde, Gazimağusa’ da, kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, eskiden kendisini aldattığı iddiası ve kendisini bıçakla hafif surette yaraladığı gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma esnasında, boşanma aşamasında olduğu eşi M.T’ ı her iki eli ile boğazından sıkıp darp ettikten sonra ona hitaben “ benden ayrılırsan, polise şikayet edersen seni öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunan zanlının şikayet üzerine ayni gün tutuklandığını söyledi.

Eşinin boğazını sıktığı yönündeki ithamı kabul ettiği, diğer ithamları kabul etmediği yönünde zanlının beyanda bulunduğuna değinen tanık polis, çalışma izinli olarak KKTC’ de bulunan 3 çocuk babası zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Gülay Uğur, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 4 bin lira nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin lira şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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