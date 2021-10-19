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Eşinin boğazını sıkıp yüzünü yumrukladı, yerde sürükledi

Kadına şiddet her geçen gün artıyor. Eşinin boğazını sıkıp, yüzüne defalarca yumruk atıp yerde sürükleyen S.B. mahkemeye çıkarılarak teminatla serbest kaldı.

19 Ekim 2021 Salı 14:05
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Eşinin boğazını sıkıp yüzünü yumrukladı, yerde sürükledi
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Mağusa’ya bağlı bir köyde karı-koca arasında ailevi mesele ile başlayan tartışma yine bir kadının kocası tarafından şiddete maruz kalması ile sonuçlandı.

Yaşanılan tartışma sonucu eşinin boğazını sıkıp yüzünün muhtelif yerlerine defalarca yumruk atan, eşini yerde sürükleyen ardından ise kendisini polise şikayet edeceğini söyleyen kadını telefonda kemiklerini kırıp öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen S.B bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. “Ciddi darp” ve “Telefonda taciz” suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanan zanlı S.B yargılanıncaya dek teminatla serbest bırakıldı.   

Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n397076-esinin-bogazini-sikip-yuzunu-yumrukladi-yerde-surukledi

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