Eşinin boğazını sıkıp yüzünü yumrukladı, yerde sürükledi

Mağusa’ya bağlı bir köyde karı-koca arasında ailevi mesele ile başlayan tartışma yine bir kadının kocası tarafından şiddete maruz kalması ile sonuçlandı.

Yaşanılan tartışma sonucu eşinin boğazını sıkıp yüzünün muhtelif yerlerine defalarca yumruk atan, eşini yerde sürükleyen ardından ise kendisini polise şikayet edeceğini söyleyen kadını telefonda kemiklerini kırıp öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen S.B bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. “Ciddi darp” ve “Telefonda taciz” suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanan zanlı S.B yargılanıncaya dek teminatla serbest bırakıldı.

Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c57-Adli_Haberler/n397076-esinin-bogazini-sikip-yuzunu-yumrukladi-yerde-surukledi