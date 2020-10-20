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Eşinin parmağını kırdı, tutuklandı

Lefkoşa'da bir iş yeri içeriisnde eşi ile tartışan 57 yaşındaki N. C. eşi F. C.'nin parmağını kırdı. 

20 Ekim 2020 Salı 13:32
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Eşinin parmağını kırdı, tutuklandı

Lefkoşa'da bir iş yeri içeriisnde eşi ile tartışan 57 yaşındaki N. C. eşi F. C.'nin parmağını kırdı. 

Eşinin boğazını sıkıp darp eden N. C. tutuklandı.

Polis basın bültenine yansıyan haber şöyle:

16.10.2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri içerisinde N.C. (E-57), eşi F.C.(K-46) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde adı edilene şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan elleri ile sonra boğazını sıkıp, ciddi şekilde darp edip sol el serçe parmağının kırılmasına sebep olmuştur. N.C. (E-57) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 20.10.2020 14:01
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