Eşinin yüzüne cam kase fırlattı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

07.03.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Demirhan’da T.Ö.D.(E-38), aralarında çıkan tartışma sonucunda eşi Ç.N.G.’nin yüzüne cam kaseyi fırlatıp ciddi bir şekilde darp etmesi sonucu, kasenin gözüne ve yanağına çarpıp kırılması neticesinde sağ gözü ve yanağından ciddi şekilde yaralanmasında sebep olmuştur. Olayda yaralanan Ç.N.G, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından göz servisinde müşahede altına alınmıştır. T.Ö.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.