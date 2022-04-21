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Eşinin yüzüne yumruk atarak darp eden Ş.G, tutuklandı

Ayrılma aşamasında olduğu ve başkasıyla görüştüğü iddiasıyla tartıştığı eşinin yüzüne yumruk atıp ciddi şekilde darp eden Ş.G, şikâyet üzerine tutuklandı.

21 Nisan 2022 Perşembe 19:00
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Eşinin yüzüne yumruk atarak darp eden Ş.G, tutuklandı

Ayrılma aşamasında olduğu ve başkasıyla görüştüğü iddiasıyla tartıştığı eşi F.G ’nin yüzüne yumruk atıp ciddi şekilde darp eden Ş.G, şikâyet üzerine 20.04.22 tarihinde tutuklandı.
Zanlı bugün 21.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “ciddi darp” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı getirinceye değin 1 ay süreyi aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderildi.
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere bayan polis memuru Pembe Kavaz’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 20.04.22 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, Gazimağusa’da umumi bir yerde, başkası ile görüştüğü nedeniyle tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi F.G’nin yüzüne yumruk atmak suretiyle ciddi şekilde darp eden zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını söyledi.
Zanlıya bugün itibarıyla işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlının suçunu kabul ettiğini söyleyen tanık, T.C vatandaşı olup KKTC’de çalışma izniyle bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin T.L nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın zanlı lehine 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. 
Teminat şartlarını yetine getiremeyen zanlı, getirinceye değin ve her ne şartlarda olursa olsun 1 ay’ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

(MHA)

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