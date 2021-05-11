EŞİTLİK İLKESİ ÇALIŞMIYOR

Yargımıza hep birlikte sahip çıktık!..

Kuran Kursları konusunda aldığı kararın altına imza koyduk!..

Gelen saldırlar karşısında siper olduk!..

Yargının bağımsızlığı için resmen alayına meydan okuduk!..

Bunların hepsi tamam!..

Yine olsun yine yaparız, hiç sıkıntı değil!..

Ancak yargımız da artık kendisine sahip çıkan bu topluma adaletini hissettirmeli!..

Özellikle de anayasadaki eşitlik ilkesine hayat vermeli!..

Şu anda üzülerek yazıyorum, içe dönük olarak yargımız hem bağımsızlık sorunu yaşıyor hem de eşitlik ilkesini uygulamakta zorlanıyor!..

Örneğin zor şartlar yüzünden borcunu ödeyemeyen ve mazbata ile karşı karşıya kalan Ahmet Dayı’nın gözünün yaşına bakmayan yargımız, ülkenin bazı güçlü iş insanlarına dokunamıyor!..

Şu anda çok sayıda insan mazbata mağduru!..

Bu nedenle hapiste olan insanlar var!..

Düşününüz, bana bir dava açılıyor, daha davanın nedenini anlamadan birden dava günü geliyor!..

Fakat aynı yargımız veya yargımıza konuyu taşıyacak mercilerimiz başka dosyaları görmezden geliyor!..

Bu ülkede yıllardır görüşülmeyen ve hasır altı edilen dosyalar var!..

Ve ne tesadüftür ki bu dosyaların tümü de bazı zenginlere ait!..

Son olarak bir gazetemizin ön kapağında Tekin Arhun’un yıllardır bekleyen bir dosyası olduğunu, hatta o dosyanın içerisinden bazı evrakların kayıp edildiği iddiasını gördüm!..

Olacak iş değil!..

Aynı durumda Ayşe Aba olsa şimdiye on defa mahkemeye çıkmış ve hakkında olumlu ya da olumsuz hüküm verilmişti!..

Bakınız, bu eşitsizli sorunu aslında kimi zaman zenginleri de mağdur ediyor!..

Yani bahse konu o dosyada Arhun diyelim ki suçsuz, siz bu dosyayı devreye koymadınız sürece kamuoyu vicdanı onu hep suçlu olarak görecek!..

Veya tam tersi, suçluysa, bu defa da mağdur ettiği insanlar haksızlığa uğrayacak!..

Çünkü bahse konu olay öyle basit bir şey değil!..

İmza ve evrak sahnelemeden bahsediliyor!..

Daha geçtiğimiz ay benzer suçtan iki insan hapise yollandı!..

Onların günahı ne veya bu kişilerin ayrıcalığı ne?

Bu konuda çok ama çok insanın canı yanıyor!..

İlla görünmez bir zırhı olması için insanların soyadının “X” olmasına gerek yok!..

Bakınız Serhat Akpınar hakkında da çeşitli iddialar var!..

Ona da kimse, “Nedir ama bu ödenmeyen borç konuları” diye sormuyor!..

Sıradan bir vatandaş bankadan bin TL çekse ve ödemese, o bin TL günün sonunda oluyor 100 bin TL!..

Sonuç, sıradan vatandaşa kelepçe!..

Bunların milyonlarca STG borçlanıp ödemedikleri iddia ediliyor ama kimse de bunlara dokunamıyor!..

Sonuç olarak derdim şu;

Yukarıda bahsettiğim iki kişiyle benim bir sorunum yok, işim de yok, olamaz da!...

Zaten eşitlik ve adaletten korkmuyorlarsa en az benim kadar bu iki kişi de bahsettiğim konuda ısrarcı olmalı!..

Geciken adalet herkese zarar!..