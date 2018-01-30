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"Eşitlikçi, özgürlükçü bir hükümet için çaba harcayacağız"

Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümeti kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi.

30 Ocak 2018 Salı 14:21
"Eşitlikçi, özgürlükçü bir hükümet için çaba harcayacağız"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kurulma çalışmaları devam eden CTP, HP, TDP ve DP koalisyon çalışmalarının ülke tarihi için bir ilk olacağını söyledi. Akıncı, partilerin yarışmacı ruhu ile değil, dayanışmacı ruh içerisinde olmalarını istedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, belli ilkeler üzerinde uzlaştıklarını belirterek, toplumun tamamına hitap eden eşitlikçi, özgürlükçü bir hükümet kurmak için çaba harcayacaklarını söyledi.

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Barış 2018-01-30 15:00:41

Hayırlı uğurlu olsun

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