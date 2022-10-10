Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edildi
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
banner107

Eski başkan Özyiğit salonda yoktu! İşte nedeni...

TDP eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP ve TKP-YG’nin birleşmesi hakkında ilk kez konuştu…

10 Ekim 2022 Pazartesi 16:59
162 Okunma
Eski başkan Özyiğit salonda yoktu! İşte nedeni...



ÖZEL HABER

TDP eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP ve TKP-YG’nin birleşmesi hakkında Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuştu.

TDP ve TKP-YG’nin birleşmesi için “Hayırlı olsun” diyen Özyiğit, “Genel Seçimlerden önce de bu yönde görüşmeler olmuştu. Seçimlerden sonra beni görevi Mine hanıma devretmemin ardından, Mine hanım bu konuya ağırlık verdi. Yapılan müzakerelerden sonra bu noktaya gelinerek birleşme gerçekleti” dedi. 

TDP ve TKP’nin yıllar önce neden ayrıldığı hakkında konuşan Özyiğit, “Yıllar önce bazı kişilerin kişisel hırsları yüzünden bu ayrılık yaşanmıştı. Artık bunlar son buldu. Yeniden tek vücut olarak sosyal demokrat bir hareket başlayacağını düşünüyorum. Beyaz güvercinin daha da havalanmasını umuyorum. Hayırlı olsun” dedi.

TDP ve TKP-YG’nin birleştiğinin kamuoyu ile paylaştığı toplantıya neden katılmadığının sorulması üzerine Özyiğit, “Ben gitmeyi uygun bulmadım. Sonuç itibariyle bu birleşme ben görevi devrettikten sonra gerçekleşti” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cemal ÖzyiğitTDPTKPYG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Oğuz: “Enerji maliyetlerindeki artış üretimin yapılmasını zora soktu”
Oğuz: “Enerji maliyetlerindeki artış üretimin yapılmasını zora soktu”
ZEHİRLENMEYE DEVAM! İşte ihalenin iptal nedeni
ZEHİRLENMEYE DEVAM! İşte ihalenin iptal nedeni










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim