Eski eş: "Senin her dağa parçanı koyarım seni kimse bulamaz!"

GÜNDEM KIBRIS/ÖZEL HABER

Girne’de geçtiğimiz akşam bir kadının arabasına zarar verildi ve bu görüntüler kameralara yansıdı. 2 kişi aracın yanına gelerek önce ellerindeki kesici aletler ile benzin deposunu açmaya çalıştı, ardından başarılı olamayınca aracın lastiklerini keserek oradan uzaklaştılar. KKTC’de şehir eşkıyaları ellerini kollarını sallayarak suç işleyip oldukları yerden ayrılırken olay bölgede bulunan güvenlik kamerasına takıldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ederken saldırıya uğrayan Lalsultan Kaya, hikayesini Gündem Kıbrıs’a anlattı ve bir araç saldırısı gibi görünen olayın ardından bambaşka bir trajedi çıktı.

EVLİLİĞİN İLK YILLARINDA SORUNLAŞ BAŞLADI

11 yıl önce henüz 20 yaşında iken severek evlendiği eşinin, evlendikten sonra gerçek yüzünü görmeye başlayan Lalsultan Kaya, eşinin sürekli uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu etkisinde kalarak kendisine hem sözlü hem de fiziksel şiddet bulunduğunu söyleyerek fırtınalı bir boşanma süreci geçirdiği söylüyor. Kaya, “Evlendikten kısa bir süre sonra eski eşim bedelli askerli yapabilmek için sahte diploma düzenlemiş. Eski eşi kendisini ihbar edince bu olay ortaya çıktı ve F.S. bu suçtan dolayı hapse girdi” diyerek daha evliliğinin ilk yıllarında sorunlarının başladığını aktarıyor. İlişkileri boyunca eski eşinin birçok suçtan hapse girdiğini de söyleyen Kaya, “Bir keresinde Girne’de sokakta alkol aldı ve gündüz vakti taşkınlık yaparak ortalığı birbirine kattı. Yoldan geçen bir İngiliz’in kolunu kırdı. Bu olaydan sonra da hapis yattı” şeklinde konuştu.

“UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN BOŞANMAYA KARAR VERDİM”

F.S’nin “Canı istediğinde istediği gibi davranan, kontrolü olmayan bir insan” olduğunu söyleyen Kaya, eşinin ciddi derecede uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek, “Bende çok şey sakladığı için KKTC’de uyuşturucudan ceza alıp almadığını bilmiyorum ama kızımın doğumu için İstanbul’a ailemin yanına gittiğimizde, Bir arkadaşı ile birlikte Kadıköy’de üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar. Türkiye’de ilk suçu olduğu için hapis yatmadı ve cezası ertelendi. Türkiye’de uyuşturucudan sabıkası bulunuyor” dedi. Boşanmaya F.S’nin uyuşturucuyu bırakmadığını öğrendiğinde karar verdiğini söyleyen Kaya, “İçme deyince bana saldırıyordu. Üstüne biraz gitseniz veya ters bir şey söylediğinizde şiddet uyguluyordu. Ben ‘Artık bu iş bitti’ dediğimde beni çok ciddi darp etti ve bende polise gideceğimi söylediğimde ‘Tamam bu konuyu kapatalım’ diyerek boşanma kağıdını imzaladı ve resmi olarak boşandık” diyerek boşanma sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

“ÇOCUĞUM BABASININ ADINI DUYUNCA BİLE BÜYÜK KORKUYA KAPILIYOR”

Kaya, boşandığında çocuğunun babasının davranışlarını değerlendirebilecek bir yaşta olmadığını söyleyerek, “Boşandıktan sonra eski eşim yasadışı bazı işlerden çok yüksek meblağlarda paralar kazanmaya başladı ve ben de korkmaya başladım. Resmiyette bir işi yoktu ve bu meblağlarda para kazanmasının imkânı da yoktu” ifadelerini kullanarak korktuğu için eski eşi ile görüşmeyi tamamen bıraktığını anlattı. Kızının son aylarda yaşadıklarından dolayı çok büyük korku yaşadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Kaya, “Çocuğumun psikolojisi ciddi derecede zarar gördü ve uzmanlardan yardım almak zorunda kaldık. Çocuğum babasının adını duyunca bile büyük korkuya kapılıyor. Çocuğum şu anda babasını görmek istemiyor ve buradan gitmek istiyor” sözleri ile çocuğunun nasıl büyük bir travma yaşadığını anlattı.

“EVİMİ YAKTIĞI VE KKTC’DE ARANDIĞI İÇİN KUZEY’E GELEMİYOR”

Eski eşinin 3 senedir KKTC’de yaşamadığını ve Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini söyleyen Kaya, “Eski eşim daha önce evimi yaktı ve bu olay basına da yansıdı. Evimi yaktıktan sonra Rum tarafına kaçtı ve kaçak olduğu için KKTC’ye gelemiyor. Tüm bu olanlara ve yaşananlara rağmen çocuğunu hafta sonları mahkeme kararına uygun bir şekilde gösteriyordum. Evliliğimiz sırasında da kendisi hapiste olduğu dönemlerde her görüşe giderek çocuğunu gösterdim ona” diyerek çocuğu ile babası arasındaki ilişkileri korumaya çalıştığını anlattı.

“KIZIMI RUM TARAFINA KAÇIRDI, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARACILIĞI İLE GERİ ALDIM”

Ancak Mart ayında bir gün F.S’nin kendisini arayarak kızını çok özlediğini ve bir süre kendisinde kalmasını istediğini söylediğini ve F.S’nin annesi B.S’nin bir hafta sonu kızını gelip aldığını ve Güney’e götürdüğünü söyleyen Kaya, “Aradan aylar geçti ve bazı şeyleri bahane ederek beni sürekli oyaladı. Bende kızımı artık istediğimi net bir şekilde kendisine söylediğimde ‘Senin her dağa bir parçanı koyarım seni kimse bulamaz’ dedi ve için çocuğun bundan sonra kalacağını söyledi. Kızım yaklaşık 4 ay orada kaldı. Bir avukat tutarak Birleşmiş Milletler’e başvurdum ve çocuğumu aynı gün onların aracılığı ile aldım. Çocuğu Birleşmiş Milletler’e teslim ettikten sonra beni arayarak telefonda küfür ve hakaret etti” dedi. Aynı zamanda F.S’nin annesi B.S’nin 4 Temmuz tarihinde yasadışı yollardan bir çanta dolusu parayı Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalandığını ve olayın basına da yansıdığını söyleyen Kaya, “Çarpık aile ilişkileri ve yasadışı işlerle uğraşan bir aileden tek başıma kendimi ve çocuğumu ne kadar daha koruyabilirim?” diyerek yetkililere seslendi.

“ARACIMA ZARAR VERECEĞİNİ KIZKARDEŞİME SÖYLEMİŞTİ”

Ayrıldığı gündem itibaren eşinden sürekli ölüm tehdidi aldığını ve polise şikâyette bulunduğunu söyleyen Kaya, “Kız kardeşime yüzüme kezzap atacağını, evimi ve arabamı yakacağını söylüyordu. 2018 yılında evimi yaktı. Geçtiğimiz gece kimliği belirsiz 2 kişi aracımın lastiklerini kesti ve benzin deposunu açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadılar. Eğer başarılı olsalardı belki de bana gelen tehditlerdeki gibi arabamı yakacaklardı. Polis tahkikatı başlattı ve umuyorum ki bu 2 kişi en kısa sürede yakalanarak gereken cezayı alırlar” sözleri ile yaşadığı korku dolu saatleri anlattı. Eski eşi F.S’nin kendi kız kardeşine attığı mesajlarda bunu yapacağını yazdığını söyleyen Kaya, F.S’nin ‘Ben salak değilim kendim gelmeyeceğim’ dediği mesajların hala elinde bulunduğunu ve Rum Pasaportu’nun arkasına sığınarak bu kadar rahat davrandığını iddia ediyor.

“5 YIL ÖNCE POLİSLERE ‘BEN BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM’ DEDİ”

Bir sonraki adımında hayatına kastedilmesinden korktuğunu söyleyen Kaya, “Bundan 5 sene önce polislerin önünde ‘Ben bu kadını öldüreceğim’ dedi ve polis kayıtlarına bu sözü geçti. Can güvenliğim yok ve çok sevdiğim Kuzey Kıbrıs’ta bu nedenle ayrılmak istiyorum. 11 yılda burada bir düzen kurdum ve canıma kastedileceği için buradan gitmek istiyorum. Şu anda bir yasal sürecin içerisindeyiz ancak F.S yasal süreci beklemek yerine başka girişimlerde bulunuyor” diyerek yaşadığı kâbus dolu günleri kelimelerle anlatmaya çalışıyor.

“CAN GÜVENLİĞİM YOK YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM”

KKTC’deki tüm yetkililere seslenen ve yardım çağrısında bulunan Kaya, “Ben bu insanların burada istedikleri suçu işleyip Güney’e gittiklerinde başlarına hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi davranmalarından, dokunulmazmış gibi hissetmelerinden dolayı çok rahatsızım. Ben KKTC’deki yargı sistemine güveniyorum ancak yargı süreci tamamlanana kadar başıma bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Geçtiğimiz gece arabama verilen zarar ve aldığım tehditler ortada. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.