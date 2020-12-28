Eski Eserler Dairesi 4 Ocak’a kadar kapalı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 4 Ocak tarihine kadar tedbir amaçlı kapatılma kararı alındığını duyurdu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 28.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişare sonucunda, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından faaliyetlerine ara verildi.

Karar uyarınca, Lefkoşa’da bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nde vardiyalı olarak bekçilik görevini yürüten personel dışındaki tüm personelin, belirtilen tarihler içerisinde idari izinli sayılacaklar.