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Eski eşini darp eden zanlı tutuksuz yargılanacak

28 Ekim 2019 Pazartesi 17:40
Eski eşini darp eden zanlı tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen Kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Menteş Altan dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cennet Koruk, olguları aktardı. Polis, 26 Ekim’de Lefkoşa’da zanlı Menteş Altan’ın oturma odası içinde ayrıldığı eşi D.Y ile kıskançlık yüzünden tartıştığı esnada, evden saat 23.00’e kadar gitmezse onu öldürmekle tehdit ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Menteş Altan’ın daha sonra D.Y’yi tokatlayıp, saçından sürükleyerek, yumrukladığının altını çizdi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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