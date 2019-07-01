Eski eşinin çıplak videosunu ailesine gönderdi!

Eski eşinin çıplak videosunu akrabalarına gönderip, ülkeden gitmesi yönünde tehdit eden B.Ç. özel hayatın gizliliği ihlal suçundan dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Fatoş Savaşır, zanlının eski eşi 21 yaşındaki A.Ö.’nün şikâyeti üzerine tutuklandığını söyledi.

Savaşır, zanlının eski eşinin çıplak videolarını whatsapp aracılığıyla A.Ö’ye gönderdiğini ve “Eğer KKTC’yi terk etmezsen elimdeki diğer çıplak fotoğrafları ve videoları ailene ve herkese yayarım” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Savaşır, .A.Ö.’nün ifadesinde konu resim ve videoların kendisinden izinsiz çekildiğini söylediğini, ayrıldığı eski eşiyle bir ara barışma aşamasına geldiklerini, bu görüntü ve fotoğrafların o zaman zanlı tarafından temin edildiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının daha sonra söz konusu görüntüleri A.Ö.’nün annesi ile kuzenine gönderdiğini belirtti.

Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, söz konusu görüntüleri kendisinin göndermediğini ve başkası tarafından gönderildiğini öne sürdüğünü kaydeden Savaşır, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıya ait sim kartların inceleneceğini, zanlıya ait başka telefon hattı olup olmadığının araştırılacağını belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme polisin talep ettiği 3 günlük süre yerine zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.