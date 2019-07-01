Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!

Eski eşinin çıplak videosunu ailesine gönderdi!

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:35
Eski eşinin çıplak videosunu ailesine gönderdi!

Eski eşinin çıplak videosunu akrabalarına gönderip,  ülkeden gitmesi yönünde tehdit eden B.Ç. özel hayatın gizliliği ihlal suçundan dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Fatoş Savaşır, zanlının eski eşi 21 yaşındaki A.Ö.’nün şikâyeti üzerine tutuklandığını söyledi.

Savaşır, zanlının eski eşinin çıplak videolarını whatsapp aracılığıyla A.Ö’ye gönderdiğini ve “Eğer KKTC’yi terk etmezsen elimdeki diğer çıplak fotoğrafları ve videoları ailene ve herkese yayarım” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Savaşır, .A.Ö.’nün ifadesinde konu resim ve videoların kendisinden izinsiz çekildiğini söylediğini, ayrıldığı eski eşiyle bir ara barışma aşamasına geldiklerini, bu görüntü ve fotoğrafların o zaman zanlı tarafından temin edildiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının daha sonra söz konusu görüntüleri A.Ö.’nün annesi ile kuzenine gönderdiğini belirtti.

Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, söz konusu görüntüleri kendisinin göndermediğini ve başkası tarafından gönderildiğini öne sürdüğünü kaydeden Savaşır, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıya ait sim kartların inceleneceğini, zanlıya ait başka telefon hattı olup olmadığının araştırılacağını belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme polisin talep ettiği 3 günlük süre yerine zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hassan 2019-07-01 19:37:32

Lapta ve alsancak . Mexico City . Polis hale daha pakistanlıların paşinde koşturmaya devam etsin .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Eeeee 2019-07-01 19:44:08

Başkası niye göndersin ki? Ben Yargıç olsam derim ki ben de seni o başkalarının cezasını çekesin diye hapse gönderiyorum. Bir ceza da Yargıçlık makamını yarım aklınca zeflemeye çalıştığın için.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MAVROYERİMO 2019-07-01 20:01:54

tek kelime ilenankörlük.ipretlik 1 cezayı hakeder.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mesarga panteri 2019-07-01 20:13:50

yüzünü ne saklarsınız o oçocuğnun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türkiye'den geçmiş olsun mesajı...
Türkiye'den geçmiş olsun mesajı...
Çalışma ve ikamet iznini yenilemeyen zanlı tutuklandı
Çalışma ve ikamet iznini yenilemeyen zanlı tutuklandı
Serdar Bilmem, cezaevine gönderildi!
Serdar Bilmem, cezaevine gönderildi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim