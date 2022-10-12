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Eski eşinin evini soydu!

Gazimağusa’da boşandığı eşinin evine giderek kasti hasar ve sirkat suçu işleyen İran uyruklu M.A., şikayet üzerine Ercan Devlet Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandı ve bugün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk aldı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 09:25
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Eski eşinin evini soydu!



Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, huzuruna çıkartılan M.A.’nın tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memuru Pembe Kavaz, yemin altında verdiği şehadetinde Gazimağusa’da 10 Ekim’de saat 15.00’de, meydana gelen olayın bulgularını mahkemeye aktardı.

Pembe Kavaz, zanlının boşanmış olduğu eski eşinin ikametgahında giderek, 10 yaşındaki kızının kapıyı açmasıyla içeriye girdiğini, kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle içerideki TV ve oyun cihazını kasten kırıp hasara uğrattığını söyledi.

Pembe Kavaz, zanlının,eşine ait kol saatini ve evin giriş kapısı anahtarını sirkat ettiğini belirterek, zanlıyı Ercan Devlet Havalimanı’nda tespit edip tutukladığını anlattı.

Zanlı üzerindeki aramada boşanmış olduğu eşinin erkek arkadaşına ait erkek cüzdanı, kol saatini, sarı renk tornavida ve giriş anahtarını bulup emare zapt eden tanık polis, mahkemeden zanlı aleyhindeki soruşturmayı tamamlayabilmek için süre istedi.

Kavaz ayrıca, zanlının İran’da, boşanma aşamasındayken eşinin üzerine benzin döküp adı edileni ağır yaraladığını belirterek, zanlının serbest kalması durumunda benzer suç işleyebileceğine vurgu yaptı mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri istedi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, tanık polis memurunun yemin altındaki şehadetini ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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