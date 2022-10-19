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Eski HP'li Manavoğlu: “Bu nasıl sine-i millet?”

Eski HP’li Mehmet Manavoğlu, “Sine-i millet deyip halkın yayında olacağını söyleyenler bugün oldu hala bir belediye başkan adayı açıklayabilmiş değil” diyerek eleştiride bulundu

19 Ekim 2022 Çarşamba 16:24
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Eski HP'li Manavoğlu: “Bu nasıl sine-i millet?”



Halkın Partisi eski Lefkoşa İlçe Başkanı, iş insanı Mehmet Manavoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını eleştirdi.

Manavoğlu’nun eleştirisi içerisinde istifa ettiği Halkın Partisi’ne de isim vermeden gönderme yapması dikkat çekti.

Manavoğlu, “sine-i millet” diyerek meclisten çıkıp sözüm ona “halkın yanında olacağız” demişlerdi. Halkın yanındasınız ama bugün oldu halka hizmetin ilk ve en önemli basamağı olan belediye başkanlığına bir aday bile açıklayabilmiş değilsiniz? Bu nasıl sine-i millettir?” diye sordu

Manavoğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

SEÇİLEMEZSENİZ MECLİS’E GERİ DÖNMEYİN!

Milletvekili seçiminden çıkalı daha bir yıl olmadan şimdi de yerel seçimler var. İki büyük kitle partisi UBP ve CTP yeni seçilmiş milletvekillerini bir bir belediye başkan adayı yapıyor. Bu nasıl iştir?

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