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Eski Kaymakamdan "manidar" paylaşım

Görev yaptığı dönemle ilgili olarak cezaevine gönderilen İskele eski kaymakamı Kemal Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

08 Haziran 2022 Çarşamba 15:46
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Eski Kaymakamdan "manidar" paylaşım
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"Nasreddin Hoca bana damdan düşen birini getirin" demiş..
  Evet...
  Şu an BRT müdürümüzün durumunu en iyi anlayanlardan biriyim.
 Zor bir durum. Kabullenebilmek, herşey çok normalmiş gibi hayata devam edebilmek, isyan etmemek için kendi iç dünyanda verdigin mücadeleyi kimseye belli etmeden,etmemeye çalışarak hayata saglıkli bir ruh haliyle devam edebilmek...
  Çok zor..İnanın çok zor..
  Lakin hayat devam ediyor..
  Müdürümüzü tanımam.Ancak iki gündür sosyal medyadan takip ettigim kadarıyla güçlü bir kişilik.
Bu sürecin üstesinden rahatlıkla gelebilecek biri.
 Allah yardımcısı olsun.Çok geçmis olsun.
 Şimdi gelelim işin aslına..
  Bir yargı karari kamuoyunu bu kadar rahatsız ediyorsa burda ciddi bir yanlışlık var demektir.Oysa normal olan yargının kararından kamuoyunun memnun olması degilmidir.
 Ya yargı yanlış yapıyor yada yasama yasaları eksik veya yanlış yapıyor..
 Kamuoyunu bu kadar rahatsız edebilecek ne yasa olur ne de karar..
 Bu durumda ..
 Yasalar tamam ise ve yargı yanlış karar veriyorsa durum çok vahim..
 Yok eldeki yasalar çerçevesinde yargı bu kararı almak durumunda ise; ivedi olarak eksiklikler tamamlanmalıdır.
 Tekrardan Sn. Müdürümüze çok geçmiş olsun.."

Son Güncelleme: 08.06.2022 15:50
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