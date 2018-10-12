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Eski kız arkadaşına tecavüz etti! Tutuklandı...

12 Ekim 2018 Cuma 20:00
Eski kız arkadaşına tecavüz etti! Tutuklandı...

(Kamalı Haber) - Çatalköyde eski kız arkadaşının evine girerek tecavüz suçu işleyen, Yunus Timur tutuklanarak dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, Yunus Timur’un “Cinsel tecavüz”, “Ev açma”,”Mülke tecavüz” ve “Darp” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, olayın 12 Ekim tarihinde Çatalköy Canbolat Sokak üzerinde saat 00.30-02.00 saatleri arasında yaşandığını ifade etti. Zanlının eve giriş yaptıktan sonra, kadını ciddi şekilde darp edip sürükleyerek yatak odasına çıkardığını ve üç kez tecavüz ederek evden kaçtığını kaydetti. Şengil, müştekinin polisi arayarak durumu bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve İngiliz kadını Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını yapılan kontrol sonucu, genç kadının ilişkiye zorlandığının raporla tespit edildiğini ifade etti. Alınması gereken ifade ve soruşturulması gereken kişiler olduğuna vurgu yapan polis çavuşu, zanlının ilk aşamada 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin tutukluluk talebinin ardından söz alan zanlı Yunus Timur, “Söyleyecek bir şey yok” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz çok yeni olduğuna değinerek soruşturmanın tamamlanabilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzHaberKKTC
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umit tekin 2018-10-12 20:11:44

AHLAKSIZ PIS SAPIK .

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