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Eski kız arkadaşına tehditler savurdu

 "Şiddet Kullanma Tehdidi ve İthale-i Lisan" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 14:02
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Eski kız arkadaşına tehditler savurdu

(Kamalı Haber)

 "Şiddet Kullanma Tehdidi ve İthale-i Lisan" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının 26 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Şiddet Kullanma Tehdidi ve İthale-i Lisan" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 26.04.2022 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da umumi bir yer olan Yusuf Kaptan Sokak üzerinde Uluçay Apartmani önünde eski kız arkadaşı  ile ilişkileri döneminde kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile adı edilene hitaben "namussuzsun" demek sureti ile ithale i lisanda bulunmasına müteakip yine adı edilene hitaben "bekle Kıbrıs'ı sana dar edecem elimde bir sürü şeyin var Instagramda paylaşacam göreceksin bütün Kıbrıs'a yayıcam herkes görecek, kork benden" demek sureti ile adı edilenin onuruna zarar getirmekle tehdit ederek Şiddet Kullanma Tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak 1 tanık ifadesi temin edildiğini ve zanlı aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlıya yasal ihtar tahtında işlemiş olduğu suçlar izah edildiğinde cevaben "evet ona namussun dedim çünkü aldatmıştı beni bu yüzden bende fotoğraflarımızı instagramda paylaşacağımı söyledim" dediğini belirtti.

Polis, zanlıya ait cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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