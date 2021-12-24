Eski kız arkadaşını ciddi darp etti

(Kamalı Haber)

Geceleyin Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ö tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının, 'Geceleyin Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp 'methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 23.12.2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Değirmenlik'te, Dağ Yolu sokak no 8 tepebaşı mahallesi Değirmenlik adresinde, İskele'de sakin zanlının , kendisinden ayrıldığı gerekçesi ile eski kız arkadaşı olan Değirmenlik'te sakin kadını ikametgâhı içerisine kapıyı çalmak ve mal sahibinin de kapıyı açması sonucu izinsiz girip mülküne tecavüz edip, ikametgâh içerisinde adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, ikametgâh içerisinde müştekiye ait 1 adet Samsung marka cep telefonunu ve aracına ait kontak anahtarlarını alıp içerde bir cürüm olan soygun suçunu işleyerek gece vakti ikametgâhın ana giriş kapısını açıp çıkmak suretiyle geceleyin ev açtığını söyledi.

Polis, 23.12.2021 tarihinde müştekinin Devlet Hastanesinden acil serviste doktor kontrolünden geçip, darp raporu temin edildiğini anlattı.

Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vermediğini ancak suçunu itiraf eden sözlü beyanları bulunduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olduğundan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.