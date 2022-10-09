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Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
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Eski kız arkadaşını darp etti!

Eski kız arkadaşını kendisine vermiş olduğu borçları geri istediği gerekçesi ile darp eden zanlı A. M. E. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Ekim 2022 Pazar 13:48
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Eski kız arkadaşını darp etti!



(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlı A. M. E. "Mülke tecavüz", "Ciddi darp" ve "Rahatsızlık çıkarma" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kırgeç, zanlının 8 Ekim 2022 tarihinde saat 14.15 raddelerinde Hamitköy'de kendisine olan borcunu geri istediği gerekçesiyle eski sevgilisinin ikametgahının önünde yüksek sesle bağırıp çağırıp gürültü çıkararak rahatsızlığa neden olduğunu belirterek, müştekinin kapıyı açmasının ardından zanlının sol eli ile ikametgahın açık olan kapısından elini içeriye doğru sokup mülke tecavüz ettiğini kaydetti. Zanlının daha sonra müştekinin sağ kolunu tutup sıkarak ciddi darp suçunu da işlediğini dile getiren Kırgeç, müştekinin kolunda yüzeysel sıyrıklar oluştuğunu ifade etti. Kırgeç, müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde aynı gün muayene edildiğine işaret ederek, vücudunda darp ve cebir izleri olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini bildirdi. Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden Kırgeç, tercümanla birlikte verdiği gönüllü ifadede suçlarını kabul eden beyanlarda bulunduğunun altını çizdi.

Polis memuru Doğcan Kırgeç, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, incelenmesi gereken kamera kayıtlarının söz konusu olduğunu vurgulayarak, ayrıca zanlının ülkedeki statüsüyle ilgili yapılan araştırmada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden öğrenci olduğunun öğrenildiğini bu bilginin Muhaceret Dairesi ve okul sistemleri üzerinden netleştirilmesinin önem arz ettiğini söyledi. Zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken Kırgeç, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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