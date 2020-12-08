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Eski kız arkadaşını tehdit etti

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet tehdidi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Aralık 2020 Salı 15:23
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Eski kız arkadaşını tehdit etti

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet tehdidi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, huzurunuzda bulunan zanlının "Şiddet tehdidi suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 05.12.2020 tarihinde saat 12.00 raddelerinde kendisi ile görüşmediği gerekçesi ile eski kız arkadaşının çalışmakta olduğu iş yerine giderek söz konusu kadına hitaben  "Bu gece benimle görüşeceksin, gelmesen ben evine gelirim, abini ararım, bu gece ayarlayacan görüşecez yoksa resimlerimizi abine gösteririm, benden başkası ile görüşürsen seni öldürürüm" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklanarak telefonunda yapılan incelemede sosyal media mesajlarında söz konusu kadına hitaben tehdit ve şantaj içerikli mesajlar olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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