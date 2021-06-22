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Eski Kız Arkadaşının Belini Kırmıştı

22 Haziran 2021 Salı 17:49
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Eski Kız Arkadaşının Belini Kırmıştı

6.6.20 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Tatlısu’da küçük Erenköy sahilinde, umumi bir yerde, kendisini sürekli araması, rahatsız etmesi ve gittiği yerlere peşinden gelmesi sonucu kendisinden yaşça büyük eski bayan arkadaşı Yunan asıllı GKRY vatandaşı A.D’yi (K-45) aralarında çıkan tartışma sonucu elleri ile darp edip attığı taşlarla belinin kırılmasına neden olan Lefkoşa sakini Bestami Diko (E-28) şikâyet üzerine tutuklanarak aleyhinde Vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla dava dosyalanmıştı.

Bugün 22.06.21 tarihinde Gazimağusa’da oturumlara devam etmekte olan Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi tasarrufunda uyuşturucu bulundurup eski kız arkadaşı A.D’yi ciddi şekilde darp edip taş atmak suretiyle belinin kırılıp vahim bedensel zarara uğramasına neden olan sanığı suçlu buldu ve oybirliğiyle almış olduğu karar doğrultusunda sanığı her iki davadan toplam 1 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm etti.

(MHA)

Son Güncelleme: 22.06.2021 17:53
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