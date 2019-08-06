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Eski KTHY çalışanlarına 15 milyon TL

Maliye Bakanı Amcaoğlu KTHY çalışanlarının prim ve depozit borçlarının ödendiğini açıkladı

06 Ağustos 2019 Salı 17:42
Eski KTHY çalışanlarına 15 milyon TL

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski KTHY çalışanlarının İhtiyat Sandığı'na yatırılmamış prim ve depozit borçlarına karşılık bugün 15 milyon TL ödendiğini açıkladı.

Amcaoğlu ayrıca, işçiler ile yoksul ve engellilerin bayramlıklarının da yarın ödeneceğini duyurdu.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, mahkeme kararıyla iki yıl önce ödenmesi gereken eski KTHY çalışanlarının 15 milyon TL tutarındaki prim ve depozit borçlarının bugün ödendiğini duyurdu.

Doğrudan gelir desteği adı altında bugün hayvan üreticilerine 14 milyon 835 TL ödendiğini de vurgulayan Amcaoğlu, işçilerin 8 milyon TL; yoksul ve engellilerin de 2 milyon TL tutarındaki bayramlık ödeneklerinin de yarın ödeneceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ödemelerin büyük bir kısmının da Cuma gününe kadar yapılacağını belirtti.

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