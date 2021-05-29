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Eski nişanlıya tecavüz iddiası

Eski nişanlısına darp ettiği akabinde tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan B.A dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:25
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Eski nişanlıya tecavüz iddiası

(Kamalı Haber)

Eski nişanlısına darp ettiği akabinde tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan B.A dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının Girne’de meydana gelen darp ve tecavüz suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının önceki gün Girne’de kendi ikametgâhı içerisinde eski nişanlısını önce darp ettiğini, ardından tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Eski Nişanlısının bir fırsatını bulup evden kaçtığını, Alsancak’ta bir arkadaşının yanına gittiğini kaydeden polis, zanlının 343 promil alkolün etkisi altındayken, eski nişanlısının gittiği evin önüne gittiğini ve taşkınlık yaptığını söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, 3 gündür tutuklu olduğunu ancak soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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