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Eski Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:27
Eski Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Eski Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Rahatsızlanarak 27 Temmuz 2019, Cumartesi gecesi Acıbadem Maslak Hastanesi’ne getirilen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Cengiz Bavbek şu açıklamayı yaptı: 

“Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar Büyükanıt
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