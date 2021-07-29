Eski Ortaokul Binası Beyarmudu Belediyesi’nin Kullanımına Verildi

Bu bağlamda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Beyarmudu Belediyesi arasında, kapalı olan eski ortaokul binasının Beyarmudu Belediyesi’nin kullanımına verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip imza koydu.

İmzalanan protokolle belediyenin kullanımına verilen bina, restore edilerek gençlik kampı, yetişkin eğitim merkezi ve kadın el sanatları kurs eğitim merkezi olarak bölge halkının kullanımına sunulacak.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, kullanılmayan okul binasını bölge halkının hizmetine sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, imza koyulan protokolün bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Kamu yararına belediyenin kullanımına verilen binanın belediye tarafından restore edilerek tekrar kullanıma açılacağını ve topluma kazandırılacağını belirten Amcaoğlu, emeği geçen herkese teşekkür ederek, kullanılmayan bu tip binaların topluma kazandırılması için atılacak her türlü adıma destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise konuşmasında kullanılmayan okul binasının bölge halkının hizmetine sunmak için yaptıkları girişim sonucunda Bakan Olgun Amcaoğlu’nun konuya büyük bir hassasiyet gösterdiğini belirterek, Amcaoğlu’na ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Belediye olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gençlik Dairesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ile okul binasının sosyal ve kültürel faaliyetler yapılabilmesi için topluma kazandırılması adına çalışmalar yaptıkları bilgisini de veren Edip, binayı kütüphane, el sanatları merkezi, gençlik kampı olarak bölge halkının hizmetine sunacaklarını söyledi.

PERGAMA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ İLE SÖZLEŞME UZATILDI

Ayrıca, 2016 Yılında Pergama Kültür ve Sanat Derneği ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında derneğin kullanımına verilen binanın sona eren sözleşmesi de uzatılarak, bina içerisinde sürdürülen etkinliklerin devamı sağlandı.