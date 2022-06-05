Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!

Eski Sağlık Bakanlarından Nuri Gökşin hayatını kaybetti

05 Haziran 2022 Pazar 14:08
0 Okunma
Eski Sağlık Bakanlarından Nuri Gökşin hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanlarından Dr. Nuri Gökşin, hayatını kaybetti.

Gökşin, Sibel Siber’in başbakanlığındaki hükümette 13 Haziran-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında Demokrat Parti’den atanarak Sağlık Bakanlığı yapmıştı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, eski Sağlık Bakanlarından Dr. Nuri Gökşin'nin vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Altuğra mesajında “Sağlık alanında farklı kademelerde uzun yıllar hizmet vermiş, değerli büyüğümüz Dr. Nuri Gökşin'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Dr Gökşin, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde uzun yılar hizmet vermiş, başhekimlik yanında müsteşarlık ve bir dönem Sağlık Bakanlığı görevini başarı ile yürüterek, kendini sağlığa adamış ve  önemli katkılarda bulunmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sağlık  camiasına, yakınlarına ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Töre, Girne Antik Limanda düzenlenen temizlik etkinliğine katıldı
Töre, Girne Antik Limanda düzenlenen temizlik etkinliğine katıldı
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Gönyeli’de rengarenk hafta sonu
Gönyeli’de rengarenk hafta sonu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim