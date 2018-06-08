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Eski teminatı mahkeme kabul etmedi

Mahkeme emri ile teminata bağlandıktan sonra 2016 yılında yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a kaçan Murat Gargınsu, önceki gün Lokmacı Kara Giriş Kapısı’na gelerek teslim oldu

08 Haziran 2018 Cuma 10:32
Eski teminatı mahkeme kabul etmedi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Uyuşturucu suçundan dolayı 2016 yılında teminata bağlandıktan sonra yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a kaçan Murat Gargınsu, iki yıl sonra geri dönerek teslim oldu.

Gargınsu, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

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Eski teminatı mahkeme kabul etmedi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Aytan Özoğlu, zanlı Murat Gargınsu’nun “Askeri yasak bölge ihlali ve mahkeme emrine riayetsizlik” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Aytan Özoğlu, zanlının 2015 yılında uyuşturucu suçundan dolayı bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı koyduğunu ancak zanlının Rum tarafından evli olduğu eşinin hamile olması nedeniyle 2016 yılı Şubat ayında Lokmacı Kapısı civarından Güney Kıbrıs’a kaçtığını söyledi.

Zanlının önceki gün sabah Lokmacı Kapısı’na gelerek teslim olduğunu kaydeden polis, zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Özoğlu, , zanlının Rum tarafından eşi ve 9 aylık bir kızı olduğunu, anne ve babasının ise KKTC’de bulunduğunu, kendisinin TC vatandaşı olduğunu ifade ederek, davalarında yargılanıncaya kadar teminat talebinde bulundu.

Yargıç Rauf Kürşad, daha önceki teminat şartının etkili olmadığını ifade ederek, bu kez iki kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile teminata bağladı.

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