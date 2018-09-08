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Esnaf eylem mağduru

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:20
Esnaf eylem mağduru

Havadis Gazetesi’nden Kardelen Göksu’nun haberine göre: Üreticilerin eylemi nedeni ile Kaymaklı Mezarlığı ile Tarım Bakanlığı arasındaki yolda 4 gündür trafik akışı sağlanamıyor. Cadde üzerindeki esnafı üreticinin “hak aramasına” destek verirken yolun kapatılmasına isyan etti

Hayvan üreticileri, arpaya yapılan zammın geri çekilmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle Lefkoşa’da Çarşamba günü başlattığı araçlı eylemini sürdürüyor.

Üreticiler, eylemin ilk günü Kaymaklı Mezarlığı ile Tarım Bakanlığı önüne kadar cadde boyu park ettiği iş araçlarını halen kaldırmadı.

Güzergahın iş araçları ile trafiğe kapatılması bölgede faaliyet gösteren esnafı olumsuz etkiledi.

Havadis’e konuşan bazı bölge esnafı, “Üreticiler, taleplerinde haklılar, eylem yapmaları ise en doğal hakları. Fakat, yolun trafiğe kapatılması nedeni ile işlerimiz düştü. Üreticinin eylem şekli nedeni ile mağdur olduk. Tarım araçları esnafın olmadığı bir cadde park edilseydi daha iyi olabilirdi” dedi.

Esnaf ne dedi?

 

Engin Destur:

“Ben başka ara yollardan müşterilerimi gideceği yere götürmeye razıyım, yeter ki üreticilerimiz hakkı olanı alsın. Hükümetin artık bir an önce çözüme gitmesi ve bu insanları mağduriyetten kurtarması gerekli. Maalesef üreticiler gelirleriyle, giderlerini karşılayamaz durumda oldu.”

Mehmet Kanal:

“Kesinlikle üreticiler haklıdır, eylem nedeni ile bazı yolların trafiğe kapatılması işimizi etkilese de arkalarındayız, bu insanların sıkıntıları çok büyüktür. Üreticilerin bu denli arka planda kalması bu insanların üretimini de etkilemekte. Üreticilerin sattığı süt aldıkları yemi karşılamazken devletin bu duruma sessiz kalması olabilir bir durum değil.”

Rıfat Gözübüyük:

“Yolların kapanması büyük bir sıkıntı fakat ben eylemi yapan üreticilerimizi destekliyorum. Toplum da hakkını savunan az bir kitle kaldı, bu insanlarda savunmazsa ve hakkını almazsa memlekette üreticilik son bulacak.”

Süheyla Argüden:

“İşlerimiz çok durgundu, bu eylemle birlikte daha da kötü oldu. İki gün dükkanımızı siftah yapmadan kapatıyoruz. Dilerdim ki esnafın olmadığı bir sokağı kapatsalardı ve işlerimiz bu kadar etkilenmeseydi. Fakat yine de üreticilerin eylem yapıp haklarını aramasını destekliyorum.”

Hasan Gözübüyük:

“Eylem nedeni ile bazı yolların trafiğe kapatılması elbette işlerimizi olumsuz etkiledi. Fakat herkes kazandığı emeğin karşılığını almalı ve artık huzur içerisinde yaşanmalı. Bu eylemde üreticilerin arkasındayım, gerekirse vatandaşlık görevimi yerine getirip eyleme katılırım ve destek olurum.”

Ali Akkılıç:

“Eylemden dolayı yollar kapalı olduğu için eylem bir anlamda müşterilerimizin bize ulaşımını etkilemiş durumda. Fakat ben bu eylemi destekliyorum, insanlar mağdur durumda ve çok büyük etkileniyorlar. Ancak bu insanlar da haksız değil, aksine haklı ve haklarını arıyor. Gerekirse bütün toplum ve biz esnaflarda bu eyleme katılıp destek vermeliyiz.”

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Kıbrıslı 2018-09-08 10:55:23

Memleketin anasini aglatti bu hayvancilar kac gundur. Herkes elini tasin altina koyacak. Zaten bu sektirde 1tl bile vergi vermeZsiniz. Sıktınız artik. Size sabrimiz kalmadi. Bitirin bu eylemi artik

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