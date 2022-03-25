Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

Esnaf Eylemler Başlatıyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), yapılan zamları protesto etmek amacıyla Pazartesi günü Mağusa’da eylem başlatacağını ve zamlar geri alınıncaya kadar diğer ilçeleri de katarak eylemlerini sürdüreceğini açıkladı.

25 Mart 2022 Cuma 16:49
642 Okunma
Esnaf Eylemler Başlatıyor
banner108

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyük bir saldırıyla karşı karşıya kalındığı ve devletin giderlerini karşılamak için boğazlarına sarıldığı savunularak, “Harekete geçiyoruz. Yapılanları zam olarak tarif etmek geride kaldı” denildi.

Alkollü içkilere yapılan vergi artışına tepki gösterilen açıklamada, “Başta yiyecek-içecek sektörü olmak üzere, otellere ve marketlere kadar nerdeyse ülkedeki toplam işletmelerin yüzde 50’sinin canına okunacak. Doğrudan etkilenecek olan restoran, cafe, bar, pub, meyhane, market gibi işletmeler bu ülkenin en büyük sektörel grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla bu sektörler istihdamın en büyük kaynağıdır. Aynı zamanda etinden sütüne, zeytininden sebzesine en büyük tüketim noktasıdır. Dahası yerel istihdam açısından da en çok tercih edilen sektörlerdir. Kısacası 1500’ü aşkın restoran, cafe, meyhane olmak üzere 2 bin 500 kadar işletmenin boynuna ipi geçirdiler” ifadeleri kullanıldı.

“OLMAYAN GELİRDEN VERGİ ÇIKMAZ”

Artışın gerekçesi olarak “sütün alkolden ucuz” olmasının gösterilmesinin de eleştirildiği açıklamada, işsiz insanların süt içemeyeceği söylenerek, “Ya bu zamlar geri alınacak ya da binlerce insanımız daha açlıkla baş başa bırakılacak. Böylece devletin amaçladığı vergi beklentisi de boşa çıkacak. Olmayan gelirden vergi çıkmaz” denildi.

Yapılan son zamlarla alkollü içeceklerde Kuzey Kıbrıs’ın Güney Kıbrıs’a göre daha pahalı olacağının belirtildiği açıklamada, bunun “intihar” olacağı savunuldu.

Açıklamada, Pazartesi saat 18.30’da Mağusa’da Mağusa Kapısı’nda (Akkule Kapısı’nda) ateş yakılarak eylem yapılacağı bildirilerek, “Ardından tepkimiz zamlar geri alınıncaya kadar Lefkoşa, Girne ve Güzelyut’ta olmak üzere tüm ilçelerde artarak büyüyecek” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
842 pozitif vakaya rastlandı
842 pozitif vakaya rastlandı
Girne’de ‘doğa ile iç içe bir rekreasyon alanı’ oluşturuldu
Girne’de ‘doğa ile iç içe bir rekreasyon alanı’ oluşturuldu
Atun: “Sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldik”
Atun: “Sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldik”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim